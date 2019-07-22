UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında görev alacak.
UEFA, Murat Ilgaz'ı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Viktoria Plzen-Olympiakos maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Çekya'nın Viktoria Plzen ile Yunanistan'ın Olympiakos takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında görev yapacak.
Çekya'nın Plzen şehrindeki Struncovy Sady Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
(AA)
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