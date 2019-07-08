UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

FIFA kokartlı hakemimiz Mete Kalkavan, Belarus'un FC Bate Borisov ile Polonya'nın GKS Piast Gliwice takımları arasında 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Belarus'un Borisov şehrindeki Borisov Arena Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak (DHA)