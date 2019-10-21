21 Ekim 2019 Pazartesi 14:46:59 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 14:47:40
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Danimarka'nın Kopenhag takımları arasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu karşılaşmasını yönetecek.
Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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