05 Temmuz 2019 Cuma 17:45:37 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:46:12
UEFA'dan flaş Trabzonspor kararı
UEFA'nın Trabzonspor kararı belli oldu. Karar neticesinde Bordo mavili ekip, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.
Trabzonspor'a UEFA'dan son dakika gelen müjdeli haber! UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebileceğine dair ilgili yazıyı kulübe gönderdi. Buna göre; Bordo mavili ekip Avrupa Ligi'ne katılıyor.
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