UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Betül Nur Yılmaz ilk olarak yarın TSİ 21.30'da Perth şehrinde oynanacak İngiltere-Almanya maçında yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Maçın hakemi Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan Ivana Projkovska olacak. (AA