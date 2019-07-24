UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. (AA)