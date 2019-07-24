24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53:21 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55:18
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Estonya'nın Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. (AA)
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