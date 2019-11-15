15 Kasım 2019 Cuma 10:20:33 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:26:06
UEFA soruşturma açacak mı? Portekiz, Pizzi'nin golünü asker selamı fotoğrafıyla anons etti
Portekiz Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, Pizzi'nin attığı golün anonsunu asker selamı verdiği fotoğrafla yaptı.
Bilindiği üzere UEFA, A Milli Takım futbolcularının yaptığı asker selamı sonrası soruşturma açmıştı. UEFA'nın Portekiz Milli Takımı'na soruşturma açıp açmayacağı ise merak konusu.
İşte o tweet:
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