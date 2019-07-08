08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:47:36 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:49:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
32 takımın mücadele ettiği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak. (AA)
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