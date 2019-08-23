  • Bist 100
    95394.2
  • Dolar
    5,7715
  • Euro
    6,3901
  • Altın
    277,2130
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Quaresma, Lens ve Medel’in biletini kesti Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Quaresma, Lens ve Medel’in biletini kesti
Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 14 gözaltı İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 14 gözaltı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a çıkarma yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a çıkarma yaptı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok
Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de
İki Suudi kulüp, Belhanda için 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı İki Suudi kulüp, Belhanda için 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı
AEK Teknik Direktörü: Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik AEK Teknik Direktörü: Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik
Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
UEFA play-off turu ilk maçları oynandı UEFA play-off turu ilk maçları oynandı
Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı
Güney Geçiş Konseyi Heyeti, Cidde'den sonuçsuz ayrıldı Güney Geçiş Konseyi Heyeti, Cidde'den sonuçsuz ayrıldı
Çetin'in Roma'ya transferi, kampanyayı amacına ulaştırdı Çetin'in Roma'ya transferi, kampanyayı amacına ulaştırdı
Fedor uzayda Fedor uzayda
Ömür testi Ömür testi
Hava kirliliği delirtiyor Hava kirliliği delirtiyor
Bağışıklık güçlendiren mor havuç Bağışıklık güçlendiren mor havuç
Malazgirt Zaferi kutlamaları başlıyor Malazgirt Zaferi kutlamaları başlıyor
350 lira taksitle ucuz konut 350 lira taksitle ucuz konut
İlaç İhracatı katlandı İlaç İhracatı katlandı
Mega projede kuleler yükseliyor Mega projede kuleler yükseliyor
"Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür" "Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"
Faytoncu zulmü Faytoncu zulmü
Balıkçı güzeli Balıkçı güzeli

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ağustos 2019 Cuma 08:44:51 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:47:04

UEFA play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağında 21 karşılaşma yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.

Trabzon, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti.

Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:

Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus): 3-0

Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1

Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail): 3-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya): 0-0

Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0

Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya): 3-1

AEK (Yunanistan) - Trabzonspor: 1-3

Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika): 1-1

Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0

Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1

PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz): 0-0

Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2

Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç): 2-0

Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç): 2-1

Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna): 3-1

Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere): 2-3  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ