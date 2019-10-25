UEFA kulüp sıralaması açıklandı! İşte en başarılı Türk takımı
UEFA, merakla beklenen güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. 4 temsilcimiz arasından sadece 1 tanesi sıralamada yükseldi.
UEFA, merakla beklenen güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. 4 temsilcimiz arasından sadece 1 tanesi sıralamada yükseldi. İşte UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki en iyi 30 takım ve temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un durumu...
UEFA'nın yayımladığı güncel kulüp sıralamasında ilk üçte İspanyol ekipleri yer alırken, Real Madrid zirvenin sahibi oldu. Real Madrid'i, Atletico Madrid ile Barcelona takip ediyor.
İşte Türk takımlarının listedeki yerleri:
30- BASEL: 42.500
29 - VALENCIA: 44.000
28 - SCHALKE 04: 46.000
27 - BAYER LEVERKUSEN: 47.000
26 - SALZBURG 49.500
25 - BEŞİKTAŞ: 51.000
24 - DINAMO KIEV: 52.000
23 - VILLARREAL: 56.000
22 - ZENIT: 62.000
21- AJAX: 64.500
20 - BENFICA: 66.000
19 - LYON: 67.000
19 - NAPOLI: 67.000
17 - PORTO: 70.000
16 - SHAKHTAR DONETSK: 70.000
15 - ROMA: 72.000
14 - BORUSSIA DORTMUND: 74.000
13 - CHELSEA: 74.000
12 - TOTTENHAM HOTSPUR: 76.000
11 - SEVILLA: 80.000
10 - MANCHESTER UNITED: 81.000
9 - ARSENAL: 85.000
8 - LIVERPOOL: 89.000
7 - PARIS SAINT-GERMAIN: 92.000
6 - MANCHESTER CITY: 101.000
5 - JUVENTUS: 104.000
4 - BAYERN MÜNİH: 110.000
3- BARCELONA: 113.000
2 - ATLETICO MADRID: 114.000
1 - REAL MADRID: 124.000
44 - FENERBAHÇE: 31.500
61 - GALATASARAY: 22.500
112 - BAŞAKŞEHİR: 11.500
170 - TRABZONSPOR: 6.200
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT