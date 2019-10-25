UEFA kulüp sıralaması açıklandı! İşte en başarılı Türk takımı

UEFA, merakla beklenen güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. 4 temsilcimiz arasından sadece 1 tanesi sıralamada yükseldi. İşte UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki en iyi 30 takım ve temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un durumu...

UEFA'nın yayımladığı güncel kulüp sıralamasında ilk üçte İspanyol ekipleri yer alırken, Real Madrid zirvenin sahibi oldu. Real Madrid'i, Atletico Madrid ile Barcelona takip ediyor.

İşte Türk takımlarının listedeki yerleri:

30- BASEL: 42.500

29 - VALENCIA: 44.000

28 - SCHALKE 04: 46.000

27 - BAYER LEVERKUSEN: 47.000

26 - SALZBURG 49.500

25 - BEŞİKTAŞ: 51.000

24 - DINAMO KIEV: 52.000

23 - VILLARREAL: 56.000

22 - ZENIT: 62.000

21- AJAX: 64.500

20 - BENFICA: 66.000

19 - LYON: 67.000

19 - NAPOLI: 67.000

17 - PORTO: 70.000

16 - SHAKHTAR DONETSK: 70.000

15 - ROMA: 72.000

14 - BORUSSIA DORTMUND: 74.000

13 - CHELSEA: 74.000

12 - TOTTENHAM HOTSPUR: 76.000

11 - SEVILLA: 80.000

10 - MANCHESTER UNITED: 81.000

9 - ARSENAL: 85.000

8 - LIVERPOOL: 89.000

7 - PARIS SAINT-GERMAIN: 92.000

6 - MANCHESTER CITY: 101.000

5 - JUVENTUS: 104.000

4 - BAYERN MÜNİH: 110.000

3- BARCELONA: 113.000

2 - ATLETICO MADRID: 114.000

1 - REAL MADRID: 124.000

44 - FENERBAHÇE: 31.500

61 - GALATASARAY: 22.500

112 - BAŞAKŞEHİR: 11.500

170 - TRABZONSPOR: 6.200