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28 Mart 2020 Cumartesi 17:57:12 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:58:40

UEFA Başkanı Ceferin, futbol sezonlarının akıbetini değerlendirdi: Üç seçenek var

UEFA Başkanı Ceferin, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglere ilişkin, "Üç seçenek var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen sezon kaybedilmiş olacak." dedi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonundan başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini belirtti.

İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica gazetesine konuşan Ceferin, dramatik bir dönemden geçtiklerini şu aşamada sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade etti.

UEFA Başkanı, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, "Üç seçenek var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen sezon kaybedilmiş olacak. Ya da bir sonraki sezonu daha geç başlatmak koşuluyla yeni sezonun başlayacağı tarih de olabilir. Ligler ve kulüpler için en iyi çözüm hangisi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse bu pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyor. Bizim A, B ve C planlarımız var." ifadelerini kullanan Ceferin, kulüp ve lig yöneticileriyle görüştüklerini ancak şu an beklemek durumunda olduklarını kaydetti.

Sezonunun yeniden oynanmaya başladığında bütün maçların seyircisiz oynanmasını düşünmenin güç olduğunu dile getiren UEFA Başkanı, "Ama şu an seyircili mi seyircisiz mi olacak, bunu bilemiyoruz. Eğer bir alternatif olmazsa şampiyonaları tamamlayabilmek için belki böylesi de iyi olabilir." şeklinde görüş belirtti.

Ceferin, gelecek yıla erteleme kararı aldıkları Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2020) 11 Haziran 2021’de başlayabileceğini, maç takvimlerini de buna göre ayarlamak gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 salgınının yayılmasında Atalanta ile Valencia arasında 19 Şubat’ta Milano’da oynanan maçın büyük rol oynadığına ilişkin eleştiriler de hatırlatılan Ceferin, "Valencia-Atalanta maçı (İspanya’daki ikinci maç) oynanırken Avrupa’nın her yerinde maçlar seyircisiz de olsa oynanıyordu. Bu eşleşmenin ilk maçı olan 19 Şubat’taki Atalanta-Valencia maçına dair de (Seyircili oynatılmasıyla ilgili) ahmakça bir eleştiri duydum. 19 Şubat’ta Lombardiya Bölgesi’nin salgının merkez üssü olacağını kimse bilmiyordu. Hangimiz 'oynanmasın' diyebilirdi ki?" yorumunu yaptı.

Ceferin, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'nın güney bölgelerinin sığınmacı kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerken, "Türkiye Futbol Federasyonu ile göçmenler için bir futbol sahası inşa edeceğiz. Sadece profesyonel futbol değil, iyi ve faydalı şeyler bunların paylaşımı için de kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

AA

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