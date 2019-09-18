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18 Eylül 2019 Çarşamba 11:04:41 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:07:47

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 5 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.

Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyon, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool
 (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Chelsea (İngiltere) 2, Borussia
 Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma
 (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2,
 Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern
 Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1,
 Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV
 (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1,
 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Manchester United (İngiltere) 1    

- Kupanın gittiği ülkeler

UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:

İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 9, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1

- Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.

- Şampiyonlar ve finalistler

1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası, 2009-10 sezonundan sonra UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen kupayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle: 

Sezon     Şampiyon              Finalist             Sonuç                 
1971-72   Tottenham             Wolverhampton        2-1, 1-1              
1972-73   Liverpool             B.Mönchengladbach    3-0, 0-2              
1973-74   Feyenoord             Tottenham            2-2, 2-0              
1974-75   B.Mönchengladbach     Twente               0-0, 5-1              
1975-76   Liverpool             Brugge               3-2, 1-1              
1976-77   Juventus              Athletic Bilbao      1-0, 1-2              
1977-78   PSV                   Bastia               0-0, 3-0              
1978-79   B.Mönchengladbach     Kızılyıldız          1-1, 1-0              
1979-80   Eintracht Frankfurt   B.Mönchengladbach    2-3, 1-0              
1980-81   Ipswich Town          AZ Alkmaar           3-0, 2-4              
1981-82   Göteborg              Hamburg              1-0, 3-0              
1982-83   Anderlecht            Benfica              1-0, 1-1              
1983-84   Tottenham             Anderlecht           1-1, 1-1 (4-3 pen.)   
1984-85   Real Madrid           Videoton             3-0, 0-1              
1985-86   Real Madrid           Köln                 5-1, 0-2              
1986-87   Göteborg              Dundee United        1-0, 1-1              
1987-88   Bayer Leverkusen      Espanyol             0-3, 3-0 (3-2 pen.)   
1988-89   Napoli                Stuttgart            2-1, 3-3              
1989-90   Juventus              Fiorentina           3-1, 0-0              
1990-91   Inter                 Roma                 2-0, 0-1              
1991-92   Ajax                  Torino               2-2, 0-0              
1992-93   Juventus              Borussia Dortmund    3-1, 3-0              
1993-94   Inter                 Salzburg             1-0, 1-0              
1994-95   Parma                 Juventus             1-0, 1-1              
1995-96   Bayern Münih          Bordeaux             2-0, 3-1              
1996-97   Schalke 04            Inter                1-0, 0-1 (4-1 pen.)   
1997-98   Inter                 Lazio                3-0                   
1998-99   Parma                 Olympique Marsilya   3-0                   
1999-00   Galatasaray           Arsenal              0-0 (4-1 pen.)        
2000-01   Liverpool             Alaves               5-4 (uzatmada)        
2001-02   Feyenoord             Borussia Dortmund    3-2                   
2002-03   Porto                 Celtic               3-2 (uzatmada)        
2003-04   Valencia              Olympique Marsilya   2-0                   
2004-05   CSKA Moskova          Sporting Lizbon      3-1                   
2005-06   Sevilla               Middlesbrough        4-0                   
2006-07   Sevilla               Espanyol             2-2 (3-1 pen.)        
2007-08   Zenit                 Glasgow Rangers      2-0                   
2008-09   Shakhtar Donetsk      Werder Bremen        2-1 (uzatmada)        
2009-10   Atletico Madrid       Fulham               2-1 (uzatmada)        
2010-11   Porto                 Braga                1-0                   
2011-12   Atletico Madrid       Athletic Bilbao      3-0                   
2012-13   Chelsea               Benfica              2-1                   
2013-14   Sevilla               Benfica              0-0 (4-2 pen.)        
2014-15   Sevilla               Dnipro               3-2                   
2015-16   Sevilla               Liverpool            3-1                   
2016-17   Manchester United     Ajax                 2-0                   
2017-18   Atletico Madrid       Olympique Marsilya   3-0                   
2018-19   Chelsea               Arsenal              4-1     

- Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-72 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle: 

Sezon     Şampiyon            Finalist         Sonuç      
1955-58   Barcelona Karması   Londra Karması   2-2, 6-0   
1958-60   Barcelona Karması   Birmingham       0-0, 4-1   
1960-61   Roma                Birmingham       2-2, 2-0   
1961-62   Valencia            Barcelona        6-2, 1-1   
1962-63   Valencia            Dinamo Zagreb    1-2, 2-0   
1963-64   Real Zaragoza       Valencia         2-1        
1964-65   Ferencvaros         Juventus         1-0        
1965-66   Barcelona           Real Zaragoza    0-1, 4-2   
1966-67   Dinamo Zagreb       Leeds United     2-0, 0-0   
1967-68   Leeds United        Ferencvaros      1-0, 0-0   
1968-69   Newcastle United    Ujpesti Dozsa    3-0, 3-2   
1969-70   Arsenal             Anderlecht       1-3, 3-0   
1970-71   Leeds United        Juventus         2-2, 1-1   

Not: Haberde kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.  (AA)

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