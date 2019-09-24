24 Eylül 2019 Salı 22:31:24 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 22:32:29
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor
UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılacağını ilan etti.
UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.
(AA)
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