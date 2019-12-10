UEFA Avrupa Liginde Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA´dan yapılan açıklamaya göre; UEFA Avrupa Ligi J Grubu´nun kader maçında Başakşehir´in Alman ekibi Borussia Mönchengladbach´a konuk olacağı karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez´in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Borussia Park´ta oynanacak mücadele TSİ 23.00´te başlayacak.

WOLVES-BEŞİKTAŞ MAÇINA LETONYALI HAKEM

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında Beşiktaş´ın İngiliz ekibi Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis´in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Molineux Stadyumu´nda yapılacak mücadele TSİ 23.00´te başlayacak.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇINDA MAKEDON HAKEM GÖREV YAPACAK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son hafta maçında Trabzonspor´un İsviçre´nin Basel takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada Makedon hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. Stavrev´in Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. St. Jakob-Park´ta oynanacak karşılaşma TSİ 20.55´te oynanacak.