UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Olimpija'yı elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile eşleşti.