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19 Eylül 2019 Perşembe 22:40:49 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:44:18

UEFA Avrupa Ligi'nde grupların ilk haftasında 12 karşılaşma sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftasında A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12 karşılaşma tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, başkent Madrid'deki Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda konuk olduğu İspanya temsilcisi Getafe'ye 18. dakikada Angel Rodriguez'in golüyle 1-0 yenildi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise İsviçre'den Basel, ağırladığı Rusya ekibi Krasnodar'ı 5-0'la geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:

- A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3

- B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

- C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

- D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

- E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

- F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3  (AA)

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