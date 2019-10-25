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25 Ekim 2019 Cuma 00:52:41 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:54:40

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 11 karşılaşmayla tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.

SONUÇLAR

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:
Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0

B Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre): 2-1

C Grubu:
Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre): 0-1
Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya): 0-2

D Grubu:
PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya): 0-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç): 1-0

 E Grubu:
Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 2-1

F Grubu:
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika): 2-1
Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz): 3-2

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