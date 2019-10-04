UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci hafta maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftası tamamlandı.
C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.
78. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle 2-1 öne geçen Trabzonspor, 80. dakikada Noah Okafor'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Gruptaki diğer maçta ise Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.
SONUÇLAR
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4
B Grubu:
Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0
C Grubu:
Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2
Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2
D Grubu:
Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1
Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4
E Grubu:
Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0
Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1
F Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0
Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1
G Grubu:
Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1
Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0
H Grubu:
CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2
Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3
I Grubu:
Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1
Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1
J Grubu:
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1
Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1
K Grubu:
Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1
Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2
L Grubu:
Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2
AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT