Udinese, Dorukhan Toköz'ü yakından takip ediyor

GÜNEŞ

■ SEZON başında Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak isteyen ancak transfer edemeyen Udinese, sakatlığı bulunan genç futbolcuyu yakından takip ediyor. İtalyan ekibi, bu oyuncuyu takip altına alırken, iyileşme hızına göre ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Dorukhan konusunda ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalmayı hedefleyen Udinese, genç oyuncunun sakatlık raporuna göre transferi yaz sezonuna da bırakabilir. Beşiktaş yönetimi ise EURO 2020 öncesinde oyuncuyu hiçbir yere satmayı düşünmüyor.