Udinese, Dorukhan Toköz transferinden vazgeçti

Udinese, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a 8 milyon euro önerdi ancak bu teklif kabul edilmeyince transferden çekildi.

La Gazzetta dello Sport'a yer alan haberde; Udinese'nin Dorukhan Toköz için kabul edilmeyen teklifi sonrası daha büyük bir teklif yapacak bütçesinin olmadığı belirtildi. Roma'nın da bu transferin içine girmesinden sonra Udinese, Dorukhan defterini kapattı.

150 bin euro'ya Beşiktaş'a transfer olan başarılı orta saha geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.

MENAJERİ UDINESE'Yİ DOĞRULAMIŞTI

Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz günlerde Udinese'nin teklifini doğrulamış ve "Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese'nin 7 milyon euro'luk bir teklifi var ve buna 1 milyon euro da performans bonusu ekliyorlar. Beşiktaş, bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bulmadık. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum." sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)