Üç büyükler perişan
Süper Lig’de en çok şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7. haftalar itibarıyla 39 sezon sonra ilk 4’e giremeyerek, çok kötü bir performans sergiledi. Ligde bu sezon Fenerbahçe 5, Galatasaray 10 ve Beşiktaş 12. sırada bulunuyor.
GÜNEŞ
EN İYİSİ FENERBAHÇE O DA 5. SIRADA
■ SÜPER Lig’de İstanbul’un “Üç Büyükler”i olarak adlandırılan G. Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, bu sezon tarihi düşüşlerinden birini yaşıyor. Süper Lig’de 7. hafta geride kalırken Kanarya 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 11 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Son 2 sezonun şampiyonu Aslan ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ile 1 yenilgi sonunda 10 puan elde etti ve 10. sırada kaldı. En kötü performansı gösteren ve ikişer galibiyet, beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayabilen Kartal ise 12. sırada yer bulabildi.
EN SON 40 YIL ÖNCE HEPSİ BU DURUMDAYDI
■ 3 BÜYÜKLER, ortaya koydukları performansla 7. haftalar dikkate alındığında 39 sezon sonra sıralamada ilk dördün dışında kaldı. Puan cetvelinde ilk dört sıra Alanyaspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor’dan oluştu. 1979-1980 sezonunda ise 7. haftada 16 takımla oynanan ve 2 puanlı sistemde Beşiktaş topladığı 7 puanla 8. sırada yer aldı. Aynı puana sahip F.Bahçe ise averajla 9. sırada bulunuyordu. 1979- 1980 sezonuna çok kötü başlayan G.Saray ise topladığı 5 puanla 16. ve son sırada yer alıyordu.
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