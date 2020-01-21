U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek şampiyon oldu

TFF tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda Türkiye ile Kore Cumhuriyeti final oynamaya hak kazanmıştı.

U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek 21. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda 1. oldu. Millilerimizin golleri 20 ve 74. dakikada Melih Bostan'ın ayağından geldi.