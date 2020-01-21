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21 Ocak 2020 Salı 18:50:44 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 18:51:27

U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek şampiyon oldu

U16 Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan U16 Milli Takımımız Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Tanzanya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmadan 2-2'lik sonuçla ayrılark final vizesini almıştı. Milliler finalde karşılaştığı Kore Cumhuriyeti'ni mağlup ederek şampiyon oldu.

TFF tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda Türkiye ile Kore Cumhuriyeti final oynamaya hak kazanmıştı.

U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek 21. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda 1. oldu. Millilerimizin golleri 20 ve 74. dakikada Melih Bostan'ın ayağından geldi.

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