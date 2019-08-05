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05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 23:39:33

'Tylor Boyd yıldızımız olur'

Beşiktaş’ın gündemini değerlendiren Serdal Adalı, Tyler Boyd’dan beklentisinin büyük olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı yönetici, Mario Gomez için Gündemimize gireceğini zannetmiyorum dedi.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ 2. Başkanı Serdal Adalı, Avusturya kampında gündemi değerlendirdi. Bir süredir Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde olan sol bek Umut Meraş konusuna değinen Adalı “Onun için belirlediğimiz rakam en fazla 6 milyon TL. Bundan yukarı çıkmayız. Çünkü bizdeki gençlerden çok umutluyuz. Mesela sol bekte Rıdvan'ın önünü kesmek istemiyoruz. Teknik direktörümüz de kampa gelen 5 oyuncunun çalışmasından ve yeteneklerinden çok umutlu ve takımda kalmasından yana” dedi.

ROCO’YU İSTEDİLER

 ■ HOLLANDALI stoper Martins-İndi'nin transferinin zor olduğunu belirten Adalı, “Sol stoper ilk önceliğimiz, Martins-İndi transferi...Ama biraz zor görünüyor. Çünkü maliyeti çok yüksek… Başka alternatiflerle görüşme halindeyiz. Roco'yu isteyen takımlar oldu ama kendisi gitmek istemiyor.Quaresma'ya gelen herhangi bir teklif yok. Yedek kaleci de bakıyoruz. Mario Gomez çok yazılıyor ama gündemimize gireceğini zannetmiyorum. Boyd bizim bu seneki yıldızımız olur” ifadelerini kullandı.

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