10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46:39 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47:23
Tyler Boyd Beşiktaş'ta
Beşiktaş, ABD’li sol kanat Tyler Boyd’u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Ankaragücü’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ABD’li sol kanat Tyler Boyd’u renklerine bağladı.
Siyah-Beyazlılar, anlaşma sağladığı Tyler Boyd’u sağlık kontrolünden geçirirken resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.
ABD’li futbolcu gelecek hafta Beşiktaş’ın kampına katılacak.
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