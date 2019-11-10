Tyler Boyd, Abdullah Avcı'dan forma istedi

ABD'li futbolcu teknik heyetle yaptığı görüşmede, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık takıma katkılı olacağıma inanıyorum ve göreve hazırım" diye konuştu.

AVCI UZAKTAN İZLEDİ

Siyah-beyazlılar ligde Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın hastalığı sebebiyle sadece tesislerden izleyebildiği çalışmada sakatlıkları süren Dorukhan ile Douglas yer almadı. Avcı'nın kulübede olup olmayacağı bugünkü durumuna göre belli olacak.

(Türkiye)