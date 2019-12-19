Tuzlaspor Teknik Direktörü Kılıç: Hala şoktayım

Tuzlaspor cephesinde Galatasaray isyanı sürüyor. Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, yaşananları anlattı.

Olayları başlatanın G.Saray kalecisi Muslera olduğunu söyleyen Kılıç, "Muslera kulübeye dönüp, bir şeyler söylüyordu. Tüneldeki arbede de Muslera'nın oyuncumuzu itmesiyle başladı. Allah'ı var vurmadı. Vuranın Terim'in koruması olduğunu söylediler. Olayları yatıştırmasını beklediğim Terim, aksine büyük tepki koydu. Hala şoktayım. Beyefendi dediğimiz Muslera bile öyle değilmiş, bizi yanılttı" dedi.

TELEFON NUMARAMI YAYDILAR

Hande Sümertaş'a yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Hande Hanım'a 'Kim yaptı bunu' dedim. Beyaz montlu dediler. Böyle bir şey varsa gerekeni yaparım" diyen Kılıç, ayrıca telefon numarasının sosyal medyada yayınlandığını, hakaret içeren mesaj ve aramalara maruz kaldığını da söyledi. (Sabah)