17 Aralık 2019 Salı 23:00:13 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:15:28
Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından saha karıştı!
Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı ve olay çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor engelini 4-0'lık skorla geçerken adını son 16 turunu yazdırdı
Maç sonunda ise bitiş düdüğüyle birlikte arbede yaşandı. İki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Bazı futbolcular soyunma odaları tünelinin önünde yumruklaştı ve arbede çıktı.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT