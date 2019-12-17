17 Aralık 2019 Salı 20:34:16 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 20:38:15
Tuzlaspor - Galatasaray CANLI ANLATIM
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Belhanda, Ömer, Feghouli, Falcao
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