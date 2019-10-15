15 Ekim 2019 Salı 18:59:10 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 18:59:58
Türkiye'den tepki yağınca Fransız kanalı hemen bahaneyi buldu: UEFA böyle istedi!
A Milli Takımımızın Asker Selamı'nı ekrana vermeyen Fransız yayıncı M6 Group'tan açıklama geldi.
A Milli Takımımızın Asker Selamı'nı ekrana vermeyen Fransız yayıncı M6 Group'tan açıklama geldi.
M6 Group'tan yapılan açıklamada, "UEFA'nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi. Önce Türkiye'nin golü sonrasında, ardından da maç sonunda röportajlar yapılırken selam verildi." ifadeleri kullanıldı.
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