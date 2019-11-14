Türkiye, 'Sporda Marka Ülke' Olma Hedefine Emin Adımlarla Yürüyor

Antalya ,‘Sporda Marka Ülke Türkiye’ vizyonu doğrultusunda önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 10-13 Kasım arasında Belek’te düzenlenen ve bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sektör temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları gibi bütün paydaşların katıldığı Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nda, ülkemizin bu alandaki potansiyelini harekete geçirmek yapılabilecekler konuşuldu.

Artık Türkiye, en üst düzey uluslararası spor organizasyonları için “Doğal Aday” olma niteliğine kavuşmuştur.

Tesisleşme adına atılan büyük adımların spor turizmine büyük destek sağlayacağını belirten Kasapoğlu şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde özellikle son 17 yılda çok ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Hamdolsun bugün Türkiye, en prestijli organizasyonlar için gerekli olan bütün altyapıya ve imkanlara sahip… Atılan adımlarla artık Türkiye, en üst düzey uluslararası organizasyonlar için “Doğal Aday” olma niteliğine kavuşmuştur. Gayretlerimiz, önümüzdeki süreçte katlanarak artacak ve bugünkü çalıştay gibi etkinliklerle, paydaşlarımızla sürekli istişare halinde olarak, spor turizminde ülkemizin niteliğini artırmaya devam edeceğiz.

Turizmde 4.S: Spor

Turizmin üç ana unsuru olan “deniz, kum ve güneş” kelimelerinin İngilizce karşılıklarından (“sea, sand and sun”) hareketle kalıplaşan 3S’nin yanına dördüncü olarak “spor”u koyduklarını ve 4S modelini başlattıklarını belirten Kasapoğlu, Türkiye’nin turizm sektörünün, spor yaparak güçleneceğini şu sözlerle ifade etti: “Sporu da turizm sektörüne etkili bir şekilde dahil ederek, ülkemizin turizm gücünü artıracağız.”

Gençlik ve Spor Ateşelikleri kurulacak

Ülkemizdeki etkinliklerin yurtdışında daha etkin şekilde tanıtılması için Gençlik ve Spor Ateşelikleri kurulacağını açıklayan Kasapoğlu, 11.Kalkınma Planı doğrultusunda atılacak üç önemli adımı da sıraladı: “İlk olarak, Türkiye’nin spor turizmi envanterini çıkaracağız. Spor turizmi sınıflandırılması yaparak, Türkiye’nin spor turizmi haritasını oluşturacağız. Bunun ardından spor turizmine yönelik acente ve tesislerle ilgili standardizasyon ve uluslararası kriterlere uygunluk konularında düzenlemeler yapacağız. Bu iki adımın yanı sıra marka değeri oluşturacak branşlar, organizasyonlar ve en sahipliği yapabilecek illeri belirleyerek, spor turizmi destinasyonları adı altında pilot projeler başlatacağız.”

Spor turizmi envanteri ve Türkiye spor turizmi haritası hazırlanıyor

Kasapoğlu, “Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı ile spor turizmindeki potansiyelimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Türkiye’nin spor turizminin kapsamlı bir envanterini çıkararak güçlü olduğumuz alanları tespit edip oralara yoğunlaşacağız. Spor turizminin coğrafyasını belirleyip haritalandırıyoruz. Böylece bölge bazında spor turizminin potansiyelini ortaya koyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yeni çalışma alanları doğrultusunda Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kuruldu. Çalıştay da bu genel müdürlük bünyesinde oluşturulan spor turizmi çalışma grubunun yol haritasının adımlarından biri olarak düzenlendi. Spor turizmine yönelik tüm hususların paydaşlarla tartışıldığı organizasyonun hedefi, Türkiye için ideal eylem planını oluşturarak bunu hayata geçirmek olarak belirlendi.