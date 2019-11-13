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13 Kasım 2019 Çarşamba 16:10:19 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 16:11:13

Türkiye spor turizminden daha fazla pay almak istiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Temurci "Türkiye'nin spor turizmi alanındaki potansiyelini daha etkin kullanmak istiyoruz. Bölgelerimizin sunduğu hizmetlerden istifade etmek istiyoruz" dedi.

"Türkiye Spor Turizmi Stratejisi" ve eylem planı hazırlanması misyonuyla, gelecek döneme ait yol haritası oluşturulmasının hedeflendiği Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı sektör temsilcileri, bakanlık, spor federasyonları yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Antalya'da bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen çalıştay, yoğun ilgi gördü. 11 Kasım'da başlayıp bugün sona erecek Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nda alınacak kararlar, eylem planına dönüştürülecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın zamanlamasının önemli olduğunu işaret etti.

Başarı hikayeleri artırılacak

Türkiye'nin coğrafi konumu, kültürel ve iklimsel özellikleri bakımından spor turizmi alanındaki potansiyeline dikkati çeken Temurci, "Bu potansiyeli çok daha etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Antalya, bu konuda ciddi başarılar kazanmış durumda. Antalya'nın yakaladığı bu başarıyı diğer illere de yaymayı amaçlıyoruz. Bölgelerimizi teker teker değerlendirerek spor turizmi konusunda sunduğu imkanlardan, hizmetlerden istifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Turizmin büyük endüstri olduğunu vurgulayan Temurci, 2018 yılı sonu itibarıyla 1 milyar 4 milyon kişinin seyahat amaçlı dünyada dolaştığını, bunun karşılığında da 1,7 trilyon dolarlık bir gelirin olduğunu bildirdi.

"Türkiye çok ciddi spor turizmi potansiyeline sahip"

Dünya Turizm Örgütünün rakamlarına göre, uluslararası turizmde seyahat harcamalarında spor turizminin, yaklaşık bütün harcamaların yüzde 10'unu teşkil ettiğini anlatan Temurci, şöyle devam etti:

"Türkiye'de elimizde şu anda çok sağlıklı veriler bulunmamakla birlikte bu rakamın çok altındayız. Bu rakamlara ulaşmak için bütün sektörler olarak seferber olmak durumundayız. Dünya turizm sektörü geçen sene yüzde 5, spor turizmi yüzde 14 büyüdü. Dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda spor turizminin ülkemizin turizm geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Türkiye'nin özellikle ekstrem sporlar özelinde çok ciddi spor turizmi potansiyeli var. Bisiklet, dağ bisikleti, rafting, dağcılık, otomobil sporları, motosiklet gibi bu spor branşlarında Türkiye'nin sunduğu imkanlar çok önemli." 

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