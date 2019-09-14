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14 Eylül 2019 Cumartesi 11:46:56 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:48:37

Türkiye Rallisi dünyaca ünlü pilotları zorladı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağında çok sert ve kırıcı parkur olarak adlandırılan Çetibeli, İçmeler ve Ula etabında dünyaca ünlü pilotlar yoğun toz ve yol şartlarından dolayı yarışı tamamlamakta zorlandı.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan WRC'de dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris'in zorlu ve bir o kadar da doğa harikası parkurlarında gaza basıyor.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde pilotlar, dün sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 24,85 kilometrelik İçmeler etabında yarıştı. Pilotlar daha sonra 38,15 kilometrelik Çetibeli ve 16,57 kilometrelik Ula etaplarında mücadele etti.

Etaplarda bazı pilotlar araçlarıyla yoldan çıkarken bazı pilotlar ise lastik parçaladı. Ralliye katılan bazı araçlar ise yoğun toz ve yol şartlarından dolayı zarar gördü.

- Ogier ve Tanak'ın görüşleri

Üst üste altı kez dünya şampiyonu olan Fransız pilot Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi'nin çok zor parkurlardan oluştuğunu söyledi.

Lastik patlamasının stratejilerini tehlikeye attığını anlatan Ogier, büyük bir şanssızlık yaşadığını, etabın ortasının da çok tozlu olduğunu ifade etti.

Yarışlara iyi başladıklarını ifade eden Ogier, "İlk etabın henüz altıncı kilometresinde bir delinme oldu ve lastiğin havası hızla düştü. Lastiğin içerisinde bir kesik olduğunu gördük. Bundan sonraki bölümler iyiydi. Büyük taşların etrafından dolaşmamız gerekiyordu. Yağmur tahminlerinden gerçekten emin olmalıyız. Çünkü orta lastiklerle çıkarsanız ve eğer yağmur yoksa, o zaman servis alanına geri dönmek zorunda kalmazsınız." diye konuştu.

Geçen yılın Türkiye Rallisi şampiyonu Toyota Gazoo Racing WRT takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak ise hissiyatlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu kaydetti.

Etabın zorlu ve kaygan olduğunu anlatan Tanak, tüm zorluklara rağmen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Parkurların zorlu olduğunu, çok eğlendiğini söyleyemeyeceğini anlatan Tanak, "Mümkün olan en iyi seçimi yaptığımıza inanıyorum. Bizim için başlangıçtaki tehlike çok yüksek değildi. Çünkü ilk sürüş yapan bizdik ve zeminde çok fazla gevşek taş yoktu." dedi.

- "Çok daha hızlı olabilirdik"

Estonyalı pilot Belçikalı Thierry Neuville ise geçen yıl bu etaplara katılamadığı için ralliye erken veda ettiğini hatırlattı.

Yarışların zorlu geçtiğini belirten Neuville, şöyle konuştu:

"Aracım istediğim gibi çalışmadı. Doğruyu söylemek gerekirse hiç de mutlu değilim. İyi sürmeye çalıştım. Yol tutuş eksikti ve araç kayıyordu. 60 litrelik tank tamamen doluydu ve bunun avantajını herhangi bir şekilde kullanamadım. Geçen yıl bu etaplara katılmadım çünkü ralliye erken veda ettim. Aracı çizgide tutmakta bile mücadele ettik. Önden gittiğimiz için performans kaybediyoruz. Mekanikerler şimdi ne yapacaklarını biliyorlar. Ott'un 8 saniye gerisindeyiz ve Seb ile de aramızda 35 saniye var. Buna felaket denilemez ama çok daha hızlı olabilirdik.Araçta çok zorlandık ama dereceler iyiydi."

Hyundai Shell Mobis World takımından pilot Dani Sordo da sol ön lastikteki patlak yüzünden büyük zaman kaybı yaşadığını söyledi.

Etabın başlangıcında güzel bir yol tutuş olduğunu ancak daha sonra önden kayma hissetmeye başladığına değinen Sordo, "Lastiğim patladı. Gerçekten çok hayal kırıklığı yaşadım. Herhangi bir şey yapmadım. Doğrusu ralliye bu şekilde başlamak üzücü." dedi.

Sordo, etapların, zorlu ve sürprizlerle dolu olduğunu kaydetti.

Türkiye Rallisi'nde Türk pilotlar Buğra Banaz ve Burak Erdener'in kullandığı ralli aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.  (AA)

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