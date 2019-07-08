Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar: Dünya Motokros Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, sorumluluğumuzu iki kat arttırdı

  • Bist 100
    98628.6
  • Dolar
    5,7264
  • Euro
    6,4266
  • Altın
    257,8930
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son hazırlıklar yapılıyor... Sivas'taki 'Ay yıldız' mimarili cami ibadete gün sayıyor Son hazırlıklar yapılıyor... Sivas'taki 'Ay yıldız' mimarili cami ibadete gün sayıyor
U21 Ligi’nde attığı gollerle dikkatleri çeken Muritala Göztepe'de kamp kadrosuna dahil edildi U21 Ligi’nde attığı gollerle dikkatleri çeken Muritala Göztepe'de kamp kadrosuna dahil edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifi
Kayserispor Başkanı Bedir: Deniz için 3 büyükler ile görüşüyoruz Kayserispor Başkanı Bedir: Deniz için 3 büyükler ile görüşüyoruz
John Bailey: Türk filmleri Amerikan filmlerinden daha içten John Bailey: Türk filmleri Amerikan filmlerinden daha içten
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı
Bursa elektrikler ne zaman gelecek? Elektrikler neden kesildi? Bursa elektrikler ne zaman gelecek? Elektrikler neden kesildi?
F.Bahçe'nin Muriç için vereceği bedel belli oldu F.Bahçe'nin Muriç için vereceği bedel belli oldu
Bursa'da elektrikler neden kesildi? Son Dakika açıklama var mı Bursa elektrik ne zaman gelecek? Vali'den açıklama... Bursa'da elektrikler neden kesildi? Son Dakika açıklama var mı Bursa elektrik ne zaman gelecek? Vali'den açıklama...
Sözleşme imzalamayan futbolcular Hakan Ünsal yönetiminde kampa girdi Sözleşme imzalamayan futbolcular Hakan Ünsal yönetiminde kampa girdi
Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kombineleri satışa sunuldu Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kombineleri satışa sunuldu
Hindistan, yeni obüsü ile uyumlu topçu mühimmatı satın alacak Hindistan, yeni obüsü ile uyumlu topçu mühimmatı satın alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak
Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis darbeci FETÖ'cüleri iade eder mi? Ardan Zentürk yorumladı Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis darbeci FETÖ'cüleri iade eder mi? Ardan Zentürk yorumladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı Allahyar: Bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı Allahyar: Bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum
Picasso'nun eserleri İzmir'de sergilenecek Picasso'nun eserleri İzmir'de sergilenecek
ODTÜ'lü öğrencilerden polisimize ağır hakaretler! ODTÜ'lü öğrencilerden polisimize ağır hakaretler!
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret
Galatasaray, Terim'in 45 yıl önce futbolcu olarak takıma imza attığı anı bir videoyla paylaştı Galatasaray, Terim'in 45 yıl önce futbolcu olarak takıma imza attığı anı bir videoyla paylaştı
Yeni ekonomi paketi Meclis'te... AK Parti Grup Başkanvekili Muş detayları anlattı Yeni ekonomi paketi Meclis'te... AK Parti Grup Başkanvekili Muş detayları anlattı
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar: Dünya Motokros Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, sorumluluğumuzu iki kat arttırdı Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar: Dünya Motokros Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, sorumluluğumuzu iki kat arttırdı
Premier Lig heyecanı TRT Spor'da yaşanacak Premier Lig heyecanı TRT Spor'da yaşanacak
Bursa'da akılalmaz olay! Yolcu kapmak için birbirlerini öldürüyorlardı... Balyozlu, taşlı kavga kamerada Bursa'da akılalmaz olay! Yolcu kapmak için birbirlerini öldürüyorlardı... Balyozlu, taşlı kavga kamerada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06:10 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:55:04

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar: Dünya Motokros Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, sorumluluğumuzu iki kat arttırdı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının sorumluluklarını arttırdığını söyledi.

Başkan Uçar, federasyon binasında AA muhabirine gelecek sene yapılacak organizasyonla ilgili bilgiler verdi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikincisini yine Afyonkarahisar'da 6-8 Eylül'de gerçekleştireceklerini anlatan başkan Uçar, "Bu sene daha kapsamlı ve güzel bir organizasyon bekliyoruz. Geçen sene en iyi alt yapı ödülünü aldıktan sonra organizasyon bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, bizim sorumluluğumuzu iki kat arttırdı. Hem sportif sorumluluk, hem de sosyal anlamda daha iyi bir organizasyon yapma zorunluluğunu bize yüklemiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tür organizasyonların Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması nadiren olan bir şey" diyerek sözlerini sürdüren Uçar, şunları kaydetti:

"Sportif organizasyonların Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması geçmişe bakıldığında bir elin parmaklarını geçmez. Bu kapsamda değerlendirilmiş olması bize gurur veriyor. Hem de ülkemizin tanıtımına ne kadar katkı sağlamış olduğumuzun açık bir delili de olmuş oluyor. Geçen seneki başarıdan dolayı Dünya Kadınlar Şampiyonası'nı ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nı ilave ettiler. Bu sene katılacak sporcu sayısı da iki katına yükseldi."

- "Daha fazla tanıtım yapmak istiyoruz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, motor sporlarının dünyada en fazla izlenen spor organizasyonları içerisinde ilk beşte yer aldığına dikkati çekti.

Başkan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanının programına organizasyonun alınacağı ifade edildi. O günkü duruma göre ya startı, ya finişi yada ödül törenini Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Bu programlardan bir tanesi gündeme gelecek. Onun forsunun kullanılıyor olması, 'bizim desteğimiz burada vardır' demesi dahi Türk sporu açısından çok çok önemli. Daha fazla tanıtım yapmak istiyoruz."  (AA)

ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret
Bursa'da elektrikler neden kesildi? Son Dakika açıklama var mı Bursa elektrik ne zaman gelecek? Vali'den açıklama...
Rus uzman açıkladı... Suriye’deki S-300’ler, İsrail uçaklarını neden durduramıyor?
Bursa'da akılalmaz olay! Yolcu kapmak için birbirlerini öldürüyorlardı
Başkan açıkladı, F.Bahçe'nin Muriç için vereceği bedel belli oldu
Başkan Erdoğan'dan flaş 'S-400' açıklaması
Himalayalar’dan Trabzon’a
Yunanistan'ın yeni lideri hakkında ilginç Türkiye detayı
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmıştı, Başkan Uçar: Sorumluluğumuz 2 kat arttı
Fatih’in fedaisi SİHA Kıbrıs semalarında
Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'den denizin ortasında hamburger ziyafeti
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: İstifa eden işçiye...
Trafikteki baklavacı teröründe bir gelişme daha!
Batı basınından 2 müthiş iddia! F.Bahçe'nin transferi Avrupa'yı salladı
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Son dakika... Hakkari'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi
F.Bahçe'nin yeni transferi Kruse'dan çarpıcı açıklama
İki ülke arasındaki kriz Türk turizmine yaradı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ