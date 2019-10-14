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14 Ekim 2019 Pazartesi 16:15:59 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:17:49

Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye Fransa maçı canlı hangi kanaldan izlenir?

Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye Fransa maçı canlı hangi kanaldan izlenir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak Türkiye Fransa maçını kaçırmak istemeyenler, maç ile ilgili araştırma yapıyor. Türkiye maçının saat kaçta başlanacağı ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye Fransa maçı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Türkiye Fransa maçı yoğun ilgi görüyor. Sporseverler "Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye Fransa maçı canlı hangi kanaldan izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak Türkiye Fransa maçını kaçırmak istemeyenler, maç ile ilgili merak ettilkleri soruların yanıtını öğrenmek istiyor. Grubunda 18 puan ile lider durumda olan A Milli takımımızın bu akşam sergileyeceği performans heyecanla bekleniyor. Türkiye kadrosu ve maç ile ilgili merak edilen bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.
 
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NEREDE?

A Milli Futbol Takımı Fransa ile bugün 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında Saint-Denis kentindeki Stade de France'de karşı karşıya geliyor. Maçı Felix Brych yönetecek. 

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA? 

Türkiye Fransa karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Fransa maçı canlı izlenebilecek. 

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile bugün saat TSİ 21.45'te Stade de France'da kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FRANSA: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Ikone, Giroud

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Ozan, Hakan, Cenk, Burak

GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU

18 TÜRKİYE

18 FRANSA

12 İZLANDA

9 ARNAVUTLUK

3 ANDORRA

3 MOLDOVA

KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE

14 Ekim : Fransa - Türkiye

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

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