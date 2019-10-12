Türkiye liderliğini sürdürdü
EURO2020 Elemeleri'nde H Grubu karşılaşmasında Erik Hamren'in takımı İzlanda ile Didier Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa kozlarını paylaştı. İşte Milli Takım'ında bulunduğu gruptaki puan durumu ve kalan maçlar...
EURO2020 Elemeleri'nde H Grubu karşılaşmasında Erik Hamren'in takımı İzlanda ile Didier Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa kozlarını paylaştı.
Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa 1-0'lık skorla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Olivier Giroud kaydetti.
Öte yandan maçın 11'inde yer alan Kante ısınmada sakatlanınca maça Moussa Sissoko 11'de başladı.
Alınan bu sonucun ardından İzlanda 12 puanda kalırken, Fransa 18 puana ulaştı. Bir sonraki maç haftasında İzlanda sahasında Andorra'yı konuk edecek. Fransa da evinde Türkiye'yi ağırlayacak
GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU
18 TÜRKİYE
18 FRANSA
12 İZLANDA
9 ARNAVUTLUK
3 ANDORRA
3 MOLDOVA
KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE
14 Ekim : Fransa - Türkiye
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye
KALAN MAÇLAR FRANSA
14 Ekim : Fransa - Türkiye
14 Kasım: Fransa - Moldova
17 Kasım: Arnavutluk - Fransa
KALAN MAÇLAR İZLANDA
14 Ekim : İzlanda - Andorra
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Moldova - İzlanda
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