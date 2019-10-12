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12 Ekim 2019 Cumartesi 00:08:05 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 00:08:56

Türkiye liderliğini sürdürdü

EURO2020 Elemeleri'nde H Grubu karşılaşmasında Erik Hamren'in takımı İzlanda ile Didier Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa kozlarını paylaştı. İşte Milli Takım'ında bulunduğu gruptaki puan durumu ve kalan maçlar...

EURO2020 Elemeleri'nde H Grubu karşılaşmasında Erik Hamren'in takımı İzlanda ile Didier Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa kozlarını paylaştı.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa 1-0'lık skorla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Olivier Giroud kaydetti.

Öte yandan maçın 11'inde yer alan Kante ısınmada sakatlanınca maça Moussa Sissoko 11'de başladı.

Alınan bu sonucun ardından İzlanda 12 puanda kalırken, Fransa 18 puana ulaştı.  Bir sonraki maç haftasında İzlanda sahasında Andorra'yı konuk edecek. Fransa da evinde Türkiye'yi ağırlayacak

GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU

18 TÜRKİYE

18 FRANSA

12 İZLANDA

9 ARNAVUTLUK

3 ANDORRA

3 MOLDOVA

KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE

14 Ekim : Fransa - Türkiye

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

KALAN MAÇLAR FRANSA

14 Ekim : Fransa - Türkiye

14 Kasım: Fransa - Moldova

17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

KALAN MAÇLAR İZLANDA

14 Ekim : İzlanda - Andorra

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Moldova - İzlanda

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