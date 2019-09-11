11 Eylül 2019 Çarşamba 10:05:06 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:06:41
Türkiye Kupası'nda 2. tur, yarın yapılacak 3 maçla tamamlanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, yarın yapılacak 3 müsabakayla sona erecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda 66 takım yer aldı.
Maçları kazanan takımlar, adını bir üst tura yazdıracak.
Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor (Pendik)
18.30 Karşıyaka-Muğlaspor (İzmir Atatürk) (AA)
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