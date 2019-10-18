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18 Ekim 2019 Cuma 20:21:15 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 20:22:03

'Türkiye’de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum'

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juanfran, sahalara daha güçlü dönmek çok sıkı çalıştığını belirtti.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak sahayı terk eden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juan Francisco Moreno Fuertes, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı açıklanan Aytemiz Alanyaspor'un sağ bek oyuncusu Juanfran, bir an önce sahalara dönmeyi arzuladığını bildirdi. Takımıyla başarılara imza atmak için çok iyi çalıştığını belirten Juanfran, Alanyaspor'la gurur duyduğunu kaydetti.

Alanya kültürü ve insanlarını çok sevdiğini vurgulayan Juanfran, şunları kaydetti:

"Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor'u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi. Hocamızla, teknik ekibiyle ve tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü her maçı kazanmak için ellerinden gelenin hepsini sahaya yansıtıyorlar. 19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye’de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımıza eminim."

Alanyaspor yönetiminden ziyaret

Öte yandan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Lakadamyalı'ya üzerinde ismi yazan 07 numaralı Alanyaspor forması hediye etti.

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