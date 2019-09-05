Türkiye Çekya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Çekya basketbol maçı nereden canlı izlenir?
Türkiye Çekya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Çekya basketbol maçı canlı izleme yolları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye Çekya basketbol maçını heyecanla bekleyen sporseverler A milli takımımızın performansını izlemek için maç ile ilgili araştırma yapıyor. Geçtiğimiz gün ABD karşısında mükemmel performans göstermesine rağmen son saniyede mağlup olan takımımızın Çekya ile karşılaşması yoğun ilgi ile bekleniyor. Türkiye Çekya basketbol maçı bugün oynanacak. Türkiye Çekya basketbol maçı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
Türkiye Çekya basketbol maçı, sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. A milli takımımızın Çekya karşısındaki performansını izlemek istyenler arama motorlarında Türkiye Çekya basketbol maçı ile ilgili araştırma yapıyor. Gruptaki ilk maçında Japonya'yı mağlup eden ancak 2. maçında son saniyede ABD'ye mağlup olan A milli takımımızın Çekya karşısındaki performansı merak ediliyor. Türkiye Çekya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı ve Türkiye Çekya basketbol maçı canlı izleme yolları haberimizde yer alıyor.
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye gruptaki son mücadelesine Çekya karşısına bugün çıkıyor. Türkiye Çekya maçı TSİ 11.30'da oynanacak. Türkiye Çekya basketbol maçı NTV kanalından canlı izlenebilecek.
E GRUBU PUAN DURUMU
1- ABD - 4 PUAN
2 TÜRKİYE - 3 PUAN
3- ÇEKYA - 3 PUAN
4- JAPONYA - 2 PUAN
Bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Brezilya-Karadağ
15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Ürdün
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)
10.30 Kanada-Senegal
14.30 Litvanya-Avust
991. MAÇ OYNANACAK
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile kritik mücadeleye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 991. maçı oynayacak.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 990 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 480 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.
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