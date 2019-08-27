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27 Ağustos 2019 Salı 15:40:46 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:43:02

Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür çekildi

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Arıkoğlu ve Mehmet Serhan Antalyalı, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, TBF yetkilileri ve ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Teknik detayların paylaşıldığı kura çekiminde, takım temsilcileri de söz alarak, yeni sezon öncesi bütün ekiplere başarılar diledi.

TBL'de yeni sezon 12-13 Ekim'de oynanacak 1. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı ise 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak 15. hafta mücadeleleriyle tamamlanacak.

Ligde ilk haftanın programı şu şekilde:

Düzce Belediyespor-Yalovaspor

Samsunspor-Merkezefendi Belediyespor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor

Final Gençlik-Mamak Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı

Konyaspor-Gemlik Basketbol

Petkimspor-Akhisar Belediyespor

Sigortam.net İTÜ-Fethiye Belediyespor

- Erkekler Federasyon Kupası

TBL kura çekiminin ardından, 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Erkekler Federasyon Kupası kura çekimi de gerçekleştirildi.

Dörderli 4 grupta yapılacak karşılaşmaların ardından ilk iki sıraya alacak ekipler, adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada, gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Düzce Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Final Gençlik

B Grubu: Samsunspor, Fethiye Belediyespor, Mamak Belediyesi, Konyaspor

C Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor, Bornova Belediyespor, Sigortam.net İTÜ

D Grubu: Bandırma Kırmızı, Gemlik Basketbol, Merkezefendi Belediyespor, Yalovaspor  (AA)

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