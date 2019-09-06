A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaşacak. Tüm biletlerinin tükendiği maçı ekranlardan takip edecek sporseveler Türkiye Andorra maçı hakkında araştırma yapıyor. Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Andorra maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye Andorra maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek.



TÜRKİYE ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Andorra karşılaşması TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert (Sinan), Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan Can (Kaan) Hakan, Deniz Yusuf, Cenk (Kenan)

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).