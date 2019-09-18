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18 Eylül 2019 Çarşamba 11:19:03 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:22:59

Türk ve Slovak takımları 12. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovan Bratislava ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve Slovak takımları arasındaki 12. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 11 maçın 5'ini Türk, 5'ini de Slovak ekipleri kazandı, bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Türk takımlarının 19 golüne, Slovak ekipleri 10 golle karşılık verdi.

- Beşiktaş 4 maç yaptı

Beşiktaş, Slovakya temsilcileriyle Avrupa kupalarında bugüne dek 4 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, 1993-1994 sezonunda Kupa Galipleri Kupası birinci turunda eşleştiği Kösice'ye ilk maçta 2-1 yenilirken, rövanş karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup etti.

Aynı organizasyonda 1998-1999 sezonunda ilk turda Spartak Trnava ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, sahasındaki maçı 3-0 kazandı, deplasmandaki müsabakayı 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, Slovan Bratislava ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

- Slovan Bratislava, Trabzonspor ile karşılaştı

Slovan Bratislava, Avrupa kupalarında daha önce Türkiye'den sadece Trabzonspor ile eşleşti.

Trabzonspor ile 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde karşı karşıya gelen Slovakya temsilcisi, evindeki ilk maçı 2-1 kazanırken, Trabzon'daki karşılaşmayı ise 4-1 yitirdi.

- Türk-Slovak takımlarının maçları

Türk ve Slovak takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle: 

Sezon     Organizasyon            Maç                                Sonuç       
1993-94   Kupa Galipleri Kupası   Beşiktaş-Kösice                    1-2 / 2-0   
1995-96   Intertoto Kupası        Bursaspor-Kösice                   1-1         
1996-97   UEFA Kupası             Trabzonspor-Slovan Bratislava      1-2 / 4-1   
1998-99   Kupa Galipleri Kupası   Beşiktaş-Spartak Trnava            3-0 / 1-2   
2005-06   Intertoto Kupası        Osmanlıspor (Ankaraspor)-Dubnica   0-4 / 1-0   
2018-19   UEFA Avrupa Ligi        Fenerbahçe-Spartak Trnava          2-0 / 0-1    (AA)

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