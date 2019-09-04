Türk Telekom'da gala gecesi

GÜNEŞ

13 FUTBOLCU İMZA ATACAK

SON iki yılı zirvede tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin de şampiyonu oldu. Kadrosunu bir birinden önemli isimlerle güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, en dikkat çekici transferini ise son gün yaptı ve dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’yu İstanbul’a getirdi. Bu sezon başta Falcao olmak üzere toplamda 13 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, yeni yıldızlarını bugün taraftarının huzuruna çıkararak adeta gövde gösterisi yapacak.

TÖRENİN BİLETLERİ 23 TL

TÜRK Telekom Stadı’nda taraftara açık olarak düzenlenecek olan toplu imza töreni saat 20.00’de başlayacak. Stat kapıları ise taraftarlara saat 19.05’te açılacak. İmza törenini izlemek isteyen seyircilere bilet 23 TL’den satılacak. Biletlerin 23 TL yapılmasındaki sebep ise 23. şampiyonluğun mesajı... Kombine kart sahipleri herhangi bir ücret ödemeden imza törenini izleyebilecek. GS Store’lardan 250 TL alışveriş yapanlara ise bilet bedava olacak.

GS TV’DEN DE YAYINLANACAK

BİLETLER dün öğleden sonra satışa çıktı ve büyük ilgi gördü... Kulüpten yapılan açıklamada “Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz” mesajı paylaşıldı. Bilet almak isteyen taraftarlar için passolig zorunluğu olmadığı da belirtildi. Türk Telekom Stadı’ndaki bu özel gece GS TV ve Galatasaray’ın youtube adresinden de yayınlanacak. Bilet bulamayan taraftarlar töreni bu mecralardan izleyebilecek.