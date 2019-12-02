GÜNEŞ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında rakibimiz olan İtalya’yı Türk duvarı korkusu saldı. Geçmişte Galatasaray’da görev yapan teknik direktörleri Roberto Mancini, Türkiye ile eşleştikleri için bu nedenle çok mutlu olduğunu belirtse de, çekindiğini dile getirmeden de edemiyor. Tecrübeli teknik adam, “Türkiye’yi çok iyi tanıyorum. Stadın açılış günü tabii ki dolmasını bekliyorum. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bu jenerasyonda genç oyunculara sahipler. Bundan dolayı grup aşamasında Fransa'ya karşı iyi oyun çıkardılar” ifadelerini kullandı.

EMRE’YE VETERAN DEDİLER

■ ÇİZME medyası ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında İtalya'nın eşleştiği Türk Milli Takımı'nın genç bir ekipten kurulu olduğuna ve eleme grubunda sadece üç gol yediğine dikkati çekerek, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin defansta adeta duvar ördüğünü yazdı. Serie A’da top koşturan Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Merih Demiral’dan ‘italyanlar’ diyerek bahseden medya, veteran olarak adlandırdıkları Emre Belözoğlu’nun da geçmişte İtalya’da oynadığına dikkat çektiler.

İSTATİSTİKLERE GÜVENİYORLAR

■ İTALYAN medyası, Türkiye ile daha önce oynanan 10 karşılaşmada yenilgi alınmadığına vurgu yaptı. Haberlerde, iki ülkenin rekabetinde İtalya’nın 7 galibiyeti olduğunu, diğer 3 maçın da berabere bittiği vurgulandı. 2000 yılındaki Avrupa Şampiyonası finallerindeki maçı İtalya’nın 2-1 kazandığı da ifade edildi. Öte yandan İtalyanlar, ‘Ölüm grubu’ olarak adlandırılan Almanya, Fransa ve Portekiz’in yer aldığı gruba düşmemekten dolayı da çok mutlu.