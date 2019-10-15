Türk düşmanlığının ayyuka çıktığı Avrupa'ya Roberto Mancini'den tokat gibi cevap!

Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Mancini'nin Türkiye ilgili sözleri şu şekilde;

''Türkiye'de bir yıl çalıştım ve size söyleyebileceğim tek şey Türkiye, harika insanlarla dolu harika bir ülke. Dünyanın her yerinde sorun var. İtalya'da da sorunlarımız var, ırkçılıkla uğraşıyoruz. Umarım dünya daha güzel bir hal alır.''