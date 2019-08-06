  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama
Tunuslu kadın boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti Tunuslu kadın boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti
BM: DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık serveti var BM: DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık serveti var
İzinsiz reklam aramasına 75 bin lira ceza İzinsiz reklam aramasına 75 bin lira ceza
Tunceli'de koruma altındaki vaşak fotoğraflandı Tunceli'de koruma altındaki vaşak fotoğraflandı
Faturaya ek telefon alanlar dikkat! Telefonunuz kapanabilir Faturaya ek telefon alanlar dikkat! Telefonunuz kapanabilir
Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı
Trabzonlular Yusuf ile gurur duyuyor Trabzonlular Yusuf ile gurur duyuyor
Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
Bosna'daki "ölüm kampının" 700 kurbanı unutulmadı Bosna'daki "ölüm kampının" 700 kurbanı unutulmadı
Ünlü senarist Umur Bugay hayatını kaybetti! Umur Bugay neden öldü? Ünlü senarist Umur Bugay hayatını kaybetti! Umur Bugay neden öldü?
Seçimlerde örtülü ittifak yapan CHP ile HDP'den yeni kepazelik: Hem belediye başkanı hem müdür Seçimlerde örtülü ittifak yapan CHP ile HDP'den yeni kepazelik: Hem belediye başkanı hem müdür
Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye
FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Mehmet Ümit Akbey'e 12 yıl hapis FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Mehmet Ümit Akbey'e 12 yıl hapis
Umur Bugay kimdir, kaç yaşındaydı? Umur Bugay hayatını kaybetti! Umur Bugay kimdir, kaç yaşındaydı? Umur Bugay hayatını kaybetti!
Pakistan Başbakanı İmran Khan'dan Cammu Keşmir çıkışı: Tüm dünya acı çeker Pakistan Başbakanı İmran Khan'dan Cammu Keşmir çıkışı: Tüm dünya acı çeker
Son Dakika: İstanbul Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kurtarıldı Son Dakika: İstanbul Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kurtarıldı
Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki
Göztepe, eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı Göztepe, eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı
Keşmir'de savaş çanları çalıyor Keşmir'de savaş çanları çalıyor
Üniversiteye yerleşen ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? Üniversiteye yerleşen ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir?
AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır
Çaykur Rizepor, Fernando Boldrin'i renklerine bağlıyor Çaykur Rizepor, Fernando Boldrin'i renklerine bağlıyor
S&P: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek S&P: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 16:51:12 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 16:55:09

Tunuslu kadın boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti

Rusya'da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında İsrailli rakibiyle eşleşen Meysa el-Abbasi (20), İsrail yönetimi ve temsilcileriyle normalleşmenin her türüne karşı olduğunu belirterek müsabakadan çekildi.

Tunuslu kadın boksör Meysa el-Abbasi, Rusya'da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti.

Çekilen kura sonucu İsrailli rakibiyle eşleşen Abbasi (20), İsrail yönetimi ve temsilcileriyle normalleşmenin her türüne karşı olduğunu belirterek "hükmen mağlubiyeti" göze aldı ve müsabakadan çekildi.

Abbasi'nin antrenörü Murad es-Sahravi, kura çekimi sonrası Tunus heyetinin organizatörlerden İsrailli rakibin değiştirilmesini istediğini ancak talebe olumlu yanıt alınamayınca boksörün karşılaşmadan çekildiğini aktardı.

- Abbasi ilkelerine aykırı davranmaktansa mağlubiyeti tercih etti

Yaşananları AA muhabirine değerlendiren Tunus Boks Federasyonu Başkanı Kemal Dukayş, kuralların, sporun siyasileştirilmemesi ve olimpiyat ruhunun yükseltilmesi yönünde olduğunu, dolayısıyla konuya ilişkin resmi bir düzenlemenin bulunmamasının normal olduğunu ifade etti.

Boksörün karşılaşmadan çekilmesinin turnuvadaki Tunus heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ve heyet başkanı Ömer el-Hamzavi'nin sorumluluk alarak konuyla ilgili kararı Abbasi'ye bıraktığını kaydeden Dukayş, Abbasi'nin de ilkelerine aykırı davranmaktansa mağlubiyeti kabul ederek çekilme kararı aldığını belirtti.

- Tunuslu boksörün kararı ülkeyi ikiye bölündü

Uluslararası turnuvada yaşanan bu gelişme Tunuslu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Olayla ilgili görüşlerini paylaşan sosyal medya kullanıcılarından bir kısmı Abbasi'ye destek vererek aldığı karara övgüler yağdırırken, bir diğer kısım ise Tunuslu boksörün ringe çıkıp İsrailli rakibini yenmesi gerektiğini ifade etti.

- Milli boksörün tavrı Tunus'ta ilk değil

Abbasi'nin sergilediği bu tavır, Tunus'ta ilk kez yaşanan bir olay değil ve son da olmayacak gibi görünüyor.

Tunuslu eskrim sporcusu Azza Besbes 2011'de İtalya'da katıldığı bir turnuvada İsrailli rakibiyle karşılaşmayı reddetmiş, Tunuslu tenis oyuncusu Ons Cabir de 2013'te İsrailli rakibiyle yarışmamak için mağlubiyeti göze almıştı.

Tunuslu basketbol oyuncusu Salah el-Mecri de 2017'de İspanya'nın Real Madrid takımından ayrılma nedenini, "İsrail'deki maça katılmayı reddetmesi" şeklinde açıklamış ve "İsrail yok, Filistin var." demişti.  (AA)

Türkiye o planı devreye sokarsa ABD de PKK/PYD da biter! Ankara'nın elinde çok ciddi kozlar olacak!
Türkiye tek açıklaması yetti: Geceleri yattıkları yeri değiştirdiler
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
G.Saray sefere çıktı! Listede bir değil iki yıldız var
Tarkan Kaz Dağları'nda çoktan villasını almış bile!
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Emekliye 1.000 TL
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ