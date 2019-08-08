08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 01:02:34
Tucudean listeye girdi
BURAK Yılmaz’ın sakatlığı sonrasında forvet mevkisine transfer yapmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Romanya’nın Cluj takımında forma giyen George Tucudean’ı da değerlendirmeye aldı.
GÜNEŞ
2020 yılına kadar Rumen ekibiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrfor için pazarlıkların başladığı öğrenildi. Transferi ise futbol direktörü Ali Naibi’nin yürüttüğü de gelen bilgiler arasında.
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