TSYD Ege Kupası dev derbiyle başlıyor

İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.30'da oynanacak. Yaz döneminde aylardır futbola hasret olan futbolseverler TFF 1'inci Lig'in iki İzmir temsilcisi arasında oynanacak derbiyi 10 TL karşılığında izleyebilecek. Tarihi organizasyonda 7 Ağustos Çarşamba günü aynı saatte Karşıyaka-Menemenspor maçı oynanacak.

İlk maçları kazanan ekipler yine Atatürk Stadı'nda 9 Ağustos Cuma günü anlamlı kupayı kazanmak için final müsabakasına çıkacak. İzmirliler futbolda yeni sezon öncesi takımlarını ilk kez TSYD İzmir Şubesi'nin Folkart sponsorluğunda düzenlediği kupada izleme imkanı bulacak. TSYD Ege Kupası'nın tarihi değeri olduğunu söyleyen TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmirli futbolseverleri derbileri izlemek için Atatürk Stadı'na davet etti. (DHA)