TSYD Ankara Kupası’nın biletleri 8 Ağustos’ta satışta
MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası’nın biletleri, 8 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren satışa çıkarılacak.
TSYD Ankara Şubesi’nin düzenlendiği kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek.
Futbolseverler, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği’nin 7 yıl aradan sonra karşılaşacağı maçın biletlerini, Eryaman Stadı’ndaki gişelerden alabilecek.
Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan satışa sunulacak.
TSYD Ankara Kupası, 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda yapılacak. (AA)
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