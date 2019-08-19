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19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:10:23 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:19:30

Tribünlerde Lecceli taraftarların Burak Yılmaz tezahüratı dikkat çekti

Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Lecce, yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.

TM Dijital Haber Merkezi

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Dün İtalya Kupası 3.Tur maçında Salernitana’yı 4-0 yenerek bir üst tura çıkmayı garantileyen Lecce’de sarı kırmızılı taraftarların Burak Yılmaz’a olan tutkusu tribünlere yansıdı. Lapadula’nın yanına iyi bir forvet almak isteyen Başkan Sticchi Damiani, maç sonunda tecrübeli golcü hakkında sorulan sorulara yanıt vermezken, Serie A ekibinin hala bu transferden vazgeçmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

İŞLER İKİ BAŞKANIN ANLAŞMASINA KALDI

4-0 biten 90 dakikanın ardından Lecce taraftarları takımını alkışlarken, tribünlerden yükselen Burak Yılmaz sesleri ve Türk bayrağının açılması büyük dikkat çekti. Zaza, Babacar, Monting’i gündemine almasına rağmen Burak sevdasından vazgeçmeyen İtalyan yöneticiler menajer Özkan Doğan’a tam yetki verirken, kulüple yıldız golcü arasında herhangi bir sorunun olmadığı, artık anlaşmanın Fikret Orman ile Sticchi Damiani’nin el sıkışmasına kaldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde forma numaralarını açıklayan Lecce’de ‘17’nin’ boş olması gözden kaçmazken, teknik direktör Liverani’nin ‘Ondan vazgeçmeyeceğiz’ ifadeleri bu işin daha bitmediğini gösterdi.

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