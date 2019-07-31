Trauco Kartal oluyor

GÜNEŞ

■ SAĞ bek sorununu Sivasspor’dan Douglas Pereira Dos Santos’u alarak çözen Beşiktaş, sol bek için ise yeniden atağa geçti. Siyah-Beyazlılar’ın, Peru Milli Takımı’nda da forma giyen Flamengo’nun sol beki Miguel Trauco’yu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi. Peru basını, Flamengo'nun 31 Temmuz Çarşamba gecesi Copa Libertadores'de Emelec ile oynayacağı maçtan sonra Miguel Trauco'nun Beşiktaş'a transfer olabileceğini sayfalarına taşıdı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

■ COPA America’da final oynayan Peru Milli Takımı’nın en başarılı futbolcusu olan Trauco, turnuvanın en başarılı 11’ine seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Peru, turnuva şampiyonu Brezilya’dan toplam 8 gol yerken, diğer oynadığı maçlarda ise kalesinde sadece 1 gol görmüştü. Brezilya kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, Bolognesi, Union Tarapoto, Universitario ve Flamengo formaları giydi.